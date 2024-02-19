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МВД России объявило в розыск гендиректора «Ленфильма»
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По какой статье Уголовного кодекса разыскивается Федор Щербаков, не сообщается undefined
Новости

МВД России объявило в розыск гендиректора «Ленфильма»

По какой статье Уголовного кодекса разыскивается Федор Щербаков, не сообщается

Министерство внутренних дел России объявило в розыск генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. Сведения об этом появились в базе ведомства. 


Согласно данным, Федор Николаевич Щербаков 1979 года рождения разыскивается по статье УК РФ. МВД не уточняет, по какой именно статье Щербаков объявлен в розыск. 


Щербаков возглавил киностудию в сентябре 2020 года, сменив на этом посту исполняющую обязанности генерального директора Инессу Юрченко.


Ранее Щербаков занимал пост гендиректора холдинга 1st Media Invest.

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#розыск #ленфильм #мвд #гендиректор
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