МВД России объявило в розыск гендиректора «Ленфильма»

Министерство внутренних дел России объявило в розыск генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. Сведения об этом появились в базе ведомства.





Согласно данным, Федор Николаевич Щербаков 1979 года рождения разыскивается по статье УК РФ. МВД не уточняет, по какой именно статье Щербаков объявлен в розыск.





Щербаков возглавил киностудию в сентябре 2020 года, сменив на этом посту исполняющую обязанности генерального директора Инессу Юрченко.





Ранее Щербаков занимал пост гендиректора холдинга 1st Media Invest.