В Минобороны России сообщили, что Пасечник и Сальдо были отравлены химическими веществами

Глава ЛНР Леонид Пасечник в декабре 2023 года был отравлен фенольными соединениями, а губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в августе 2022-го — химикатом рицином. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.





Также он сообщил, что 19 августа 2022 года в зоне СВО был применен токсичный химикат, являющийся аналогом боевого отравляющего вещества «би-зет» (BZ). Такое же вещество было обнаружено 28 января 2024-го в схроне в Мелитополе. Оно находилось во флаконах с надписью «Биоспорин», отчитался Кириллов.





Генерал-лейтенант рассказал, что 8 и 16 февраля 2023 года при использовании беспилотников применялась синильная кислота. 15 июня 2023-го в районе Работино по солдатам ВС РФ был пущен беспилотник с пластиковой емкостью, в которой потом нашли смесь хлорацетофенона с хлорпикрином.





28 декабря 2023-го на Краснолиманском направлении были сброшены газовые гранаты американского производства. Они содержали вещество «си-эс», которое вызывает ожоги и паралич дыхания, сказал Кириллов.





31 января 2024 года ВСУ применили неизвестный токсичный химикат, действие которого приводит к ожогам верхних дыхательных путей. Экспертиза показала наличие антрахинона, отчитался представитель Минобороны.