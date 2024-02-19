Вдова Навального заявила, что будет «продолжать дело» основателя ФБК и готовится выпустить новое расследование

Юлия Навальная записала видеообращение, в котором заявила, что «продолжит дело» мужа, и анонсировала новое расследование, посвященное выяснению обстоятельств смерти Алексея Навального (признан экстремистом). Ролик Навальной выложен в YouTube на бывшем канале мужа.

Вдова политика обратилась к сторонникам с призывом не сдаваться и пообещала опубликовать обстоятельства смерти политика: «Я буду продолжать дело Алексея Навального. <…> Мы знаем, кто именно и как исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица».

За девятиминутный ролик Юлия 12 раз упомянула фамилию президента России Владимира Путина и призвала сторонников продолжать бороться.

В день смерти Алексея Навального 16 февраля Юлия выступила на Мюнхенской конференции по безопасности. Она также встретилась со Светланой Тихановской — женой белорусского оппозиционного политика Сергея Тихановского. Кроме того, Навальная также провела встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.





*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией в РФ по решению суда. ФБК также признан в России НКО — иностранным агентом.