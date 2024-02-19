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Вдова Навального заявила, что будет «продолжать дело» основателя ФБК и готовится выпустить новое расследование
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Об этом она заявила в видеоролике на канале мужа undefined
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Вдова Навального заявила, что будет «продолжать дело» основателя ФБК и готовится выпустить новое расследование

Об этом она заявила в видеоролике на канале мужа

Юлия Навальная записала видеообращение, в котором заявила, что «продолжит дело» мужа, и анонсировала новое расследование, посвященное выяснению обстоятельств смерти Алексея Навального (признан экстремистом). Ролик Навальной выложен в YouTube на бывшем канале мужа.

 

Вдова политика обратилась к сторонникам с призывом не сдаваться и пообещала опубликовать обстоятельства смерти политика: «Я буду продолжать дело Алексея Навального. <…> Мы знаем, кто именно и как исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица».

 

За девятиминутный ролик Юлия 12 раз упомянула фамилию президента России Владимира Путина и призвала сторонников продолжать бороться.

 

В день смерти Алексея Навального 16 февраля Юлия выступила на Мюнхенской конференции по безопасности. Она также встретилась со Светланой Тихановской — женой белорусского оппозиционного политика Сергея Тихановского. Кроме того, Навальная также провела встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.


*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией в РФ по решению суда. ФБК также признан в России НКО — иностранным агентом.

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#оппозиция #политика #youtube
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