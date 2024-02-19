В подмосковной Лобне ввели режим оповещения о ЧС

Режим оповещения о ЧС введен в подмосковной Лобне. Жителей просят не поддаваться панике. Об этом сообщили власти города.





Силовики проводят проверку в микрорайоне Центральном. Жителей нескольких домов эвакуировали, рассказала глава городского округа Анна Кротова в своем Telegram-канале.





По данным «112», в машине предположительно обнаружили взрывное устройство. Позже Telegram-канал со ссылкой на источники сообщил, что по предварительной информации, угроза взрыва в Лобне снята.





По информации собеседника, взрывотехники попросили всех отойти на безопасное расстояние и подорвали взрывное устройство.





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