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В подмосковной Лобне ввели режим оповещения о ЧС
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Предположительно, там обнаружили взрывное устройство Фото: Global Look Press / Петров Сергей
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В подмосковной Лобне ввели режим оповещения о ЧС

Предположительно, там обнаружили взрывное устройство

Фото: Global Look Press / Петров Сергей

Режим оповещения о ЧС введен в подмосковной Лобне. Жителей просят не поддаваться панике. Об этом сообщили власти города. 


Силовики проводят проверку в микрорайоне Центральном. Жителей нескольких домов эвакуировали, рассказала глава городского округа Анна Кротова в своем Telegram-канале.


По данным «112», в машине предположительно обнаружили взрывное устройство. Позже Telegram-канал со ссылкой на источники сообщил, что по предварительной информации, угроза взрыва в Лобне снята.


По информации собеседника, взрывотехники попросили всех отойти на безопасное расстояние и подорвали взрывное устройство.


Заметка дополняется 

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#чс #подмосковье #лобня
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