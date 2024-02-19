Военкор Александр Коц заявил, что ему ничего не известно по поводу задержания брата с марихуаной

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что ничего не знает о якобы задержании его брата, Андрея Коца, с марихуаной*. Сам он сейчас не в Москве.





«Мне ничего не известно. Я вообще в Авдеевке», — написал Daily Storm военкор.





Журналист Александр Сладков после вопроса, известно ли ему что-то по поводу задержания Андрея Коца, пошутил, что «вообще всех надо задержать военкоров, и меня тоже. И отправить в отпуск».





Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что полицейские якобы остановили Коца 10 февраля на улице и решили досмотреть, так как он нервничал. У сотрудника РИА Новости обнаружили сверток с неизвестным веществом — позже экспертиза показала, что это была марихуана. Коц «объяснил следователям, что купил ее только что и снял закладку с тыльной стороны дома».





Отмечается, что «самому военкору вряд ли грозит уголовное дело, однако на неизвестное лицо, продавшее марихуану Андрею, готовятся возбудить уголовное дело по статье о торговле наркотическими веществами».





Правоохранительные органы пока не комментировали эту информацию.