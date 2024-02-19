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В Запорожской области ФСБ нейтрализовала агента СБУ, готовившего покушение на одного из чиновников
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Имя политического деятеля не разглашается undefined
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В Запорожской области ФСБ нейтрализовала агента СБУ, готовившего покушение на одного из чиновников

Имя политического деятеля не разглашается

В Запорожской области был нейтрализован агент Службы безопасности Украины (СБУ), который в преддверии президентских выборов в России готовил теракт со взрывчаткой в отношении одного из местных политических деятелей. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.


Отмечается, что «вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко». По информации ФСБ, деятельность диверсанта координировали сотрудники СБУ, они же снабжали его взрывчатыми веществами.


При попытке задержания Дятленко оказал вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и ответными действиями был нейтрализован, пояснили представители ФСБ. 


Сообщается, что пострадавших среди гражданского населения и сотрудников. 

На месте происшествия был найден и изъят пистолет Макарова с патронами к нему и стрелянные гильзы, добавили в ведомстве. 

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#сбу #фсб #запорожская область
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