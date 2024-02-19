В Запорожской области ФСБ нейтрализовала агента СБУ, готовившего покушение на одного из чиновников

В Запорожской области был нейтрализован агент Службы безопасности Украины (СБУ), который в преддверии президентских выборов в России готовил теракт со взрывчаткой в отношении одного из местных политических деятелей. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.





Отмечается, что «вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко». По информации ФСБ, деятельность диверсанта координировали сотрудники СБУ, они же снабжали его взрывчатыми веществами.





При попытке задержания Дятленко оказал вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и ответными действиями был нейтрализован, пояснили представители ФСБ.





Сообщается, что пострадавших среди гражданского населения и сотрудников.

На месте происшествия был найден и изъят пистолет Макарова с патронами к нему и стрелянные гильзы, добавили в ведомстве.