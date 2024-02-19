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В Брянской области силы ПВО перехватили два украинских беспилотника
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По информации властей, обошлось без пострадавших undefined
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В Брянской области силы ПВО перехватили два украинских беспилотника

По информации властей, обошлось без пострадавших

В Брянской области пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.


Он подчеркнул, что это уже «второй беспилотный летательный аппарат самолетного типа». Его сбили силы противовоздушной обороны (ПВО). 


Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. На месте инцидента работают оперативные службы. 


Ранее 19 февраля глава региона уже сообщал об уничтожении дрона ВСУ. По его словам, тогда также не было зафиксировано повреждений.

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#спецоперация #бпла #беспилотник #брянская область #минобороны #александр богомаз
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