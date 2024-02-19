В Брянской области силы ПВО перехватили два украинских беспилотника

В Брянской области пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.





Он подчеркнул, что это уже «второй беспилотный летательный аппарат самолетного типа». Его сбили силы противовоздушной обороны (ПВО).





Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. На месте инцидента работают оперативные службы.





Ранее 19 февраля глава региона уже сообщал об уничтожении дрона ВСУ. По его словам, тогда также не было зафиксировано повреждений.