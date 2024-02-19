Новости
Новости 18+
St
Минобороны РФ объявило о взятии коксохимического завода в Авдеевке
18+
Военные вывесили российские флаги на территории предприятия undefined
Новости

Минобороны РФ объявило о взятии коксохимического завода в Авдеевке

Военные вывесили российские флаги на территории предприятия

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) полностью перешел под контроль ВС РФ, а на административных зданиях повесили российские флаги. Об этом заявили в Минобороны.


Завод был взят военнослужащими группировки войск «Центр», пишет ТАСС. Минобороны также сообщило, что украинские войска продолжают отступать. 


По информации РБК, до начала полномасштабных боев завод в Авдеевке считался крупнейшим коксохимическим производством в Европе. 


Ранее стало известно, что российские войска 17 февраля взяли Авдеевку в Донецкой народной республике под свой полный контроль, а также продвинулись вглубь на 8,6 километра. Об этом сообщали в Минобороны РФ.


По данным ведомства, общая площадь перешедшей территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял свыше 1500 солдат.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#всу #завод #украина #днр #авдеевка
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии