Минобороны РФ объявило о взятии коксохимического завода в Авдеевке

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) полностью перешел под контроль ВС РФ, а на административных зданиях повесили российские флаги. Об этом заявили в Минобороны.





Завод был взят военнослужащими группировки войск «Центр», пишет ТАСС. Минобороны также сообщило, что украинские войска продолжают отступать.





По информации РБК, до начала полномасштабных боев завод в Авдеевке считался крупнейшим коксохимическим производством в Европе.





Ранее стало известно, что российские войска 17 февраля взяли Авдеевку в Донецкой народной республике под свой полный контроль, а также продвинулись вглубь на 8,6 километра. Об этом сообщали в Минобороны РФ.





По данным ведомства, общая площадь перешедшей территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял свыше 1500 солдат.