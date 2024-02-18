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Патриарх Кирилл назвал главный грех людей, наделенных властью
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Чтобы быть чиновником, требуется особая внутренняя сила, заявил глава РПЦ undefined
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Патриарх Кирилл назвал главный грех людей, наделенных властью

Чтобы быть чиновником, требуется особая внутренняя сила, заявил глава РПЦ

Главный грех людей во власти — это потеря самокритики. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Троицком храме в Реутове.


«Когда головка кружится, слишком много людей подчиняются, слишком много зависит, и эту как бы свою должностную позицию человек относит не столько к тому, что он занимает это место, а к своей собственной личности», — сказал глава РПЦ.


Патриарх подчеркнул, что работа чиновников, связанная с тем, чтобы брать от граждан материальные ценности через налоги и деньги, требует особенной внутренней силы, особой честности.


Ранее предстоятель РПЦ заявил, что в России нужно на законодательном уровне запретить мобилизацию отцов, имеющих троих и более детей. 


Патриарх Кирилл отметил, что сейчас право на отсрочку от мобилизации имеют отцы четырех и более детей. Таких семей в России гораздо меньше, чем с тремя, при этом именно семьи с тремя детьми дают «хотя и минимальный, но реальный прирост нашего населения».

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#рпц #патриарх #кирилл
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