Патриарх Кирилл назвал главный грех людей, наделенных властью

Главный грех людей во власти — это потеря самокритики. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Троицком храме в Реутове.





«Когда головка кружится, слишком много людей подчиняются, слишком много зависит, и эту как бы свою должностную позицию человек относит не столько к тому, что он занимает это место, а к своей собственной личности», — сказал глава РПЦ.





Патриарх подчеркнул, что работа чиновников, связанная с тем, чтобы брать от граждан материальные ценности через налоги и деньги, требует особенной внутренней силы, особой честности.





Ранее предстоятель РПЦ заявил, что в России нужно на законодательном уровне запретить мобилизацию отцов, имеющих троих и более детей.





Патриарх Кирилл отметил, что сейчас право на отсрочку от мобилизации имеют отцы четырех и более детей. Таких семей в России гораздо меньше, чем с тремя, при этом именно семьи с тремя детьми дают «хотя и минимальный, но реальный прирост нашего населения».