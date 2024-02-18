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Пушилин сообщил, что шесть человек пострадали в ДНР при детонации кассетных снарядов
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По его данным, трое из раненых — дети undefined
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Пушилин сообщил, что шесть человек пострадали в ДНР при детонации кассетных снарядов

По его данным, трое из раненых — дети

Шесть жителей Донецкой народной республики (ДНР) получили ранения в результате детонации кассетных боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.


Он уточнил, что Киевском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался мужчина 1968 года рождения, а в Горловке сдетонировал ранее неразорвавшийся суббоеприпас —  ранения получили мужчина и женщина. 


В Пантелеймоновке в результате детонации суббоеприпаса ранены трое детей — мальчики 2012, 2013, 2014 годов рождения, сообщил Пушилин. Состояние детей оценивается как тяжелое, добавил он. 


21 января в результате удара Вооруженных сил Украины по рынку в микрорайоне Текстильщик на западе Донецка погибли 27 человек, еще 26 были ранены. 


Понедельник, 22 января, в ДНР был днем траура. МИД России назвал удар варварским терактом.

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