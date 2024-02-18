Пушилин сообщил, что шесть человек пострадали в ДНР при детонации кассетных снарядов

Шесть жителей Донецкой народной республики (ДНР) получили ранения в результате детонации кассетных боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.





Он уточнил, что Киевском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался мужчина 1968 года рождения, а в Горловке сдетонировал ранее неразорвавшийся суббоеприпас — ранения получили мужчина и женщина.





В Пантелеймоновке в результате детонации суббоеприпаса ранены трое детей — мальчики 2012, 2013, 2014 годов рождения, сообщил Пушилин. Состояние детей оценивается как тяжелое, добавил он.





21 января в результате удара Вооруженных сил Украины по рынку в микрорайоне Текстильщик на западе Донецка погибли 27 человек, еще 26 были ранены.





Понедельник, 22 января, в ДНР был днем траура. МИД России назвал удар варварским терактом.