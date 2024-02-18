BILD: Обмен Навального обсуждали Россия, США и Германия

Обмен Алексея оппозиционера Алексея Навального обсуждали Россия, Германия и США. Об этом пишет издание BILD. По данным СМИ, переговоры между тремя странами шли незадолго до смерти политика.





Утверждается, что российские власти якобы хотели вернуть на Родину гражданина страны Вадима Красикова, отбывающего пожизненный срок в тюрьме в Германии. В обмен на него могли освободить Навального. Однако политик скончался.





Вадим Красиков — офицер российских спецслужб, который в 2019 году застрелил бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в центре Берлина.





Обозреватель BILD пишет, что президент РФ Владимир Путин «намекнул» на возможное возвращение Красикова в Россию в результате обмена в интервью Карлсону.





Так, российский лидер говорил о человеке, который, «поддавшись патриотическим чувствам, ликвидировал бандита в одной из европейских столиц», а теперь находится в заключении в «союзной стране США». Имен Путин не называл. В Кремле публикацию немецкой газеты не комментировали.