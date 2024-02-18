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В Минобороны сообщили подробности перехода Авдеевки под контроль ВС РФ
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Путин в режиме реального времени получает доклады из зоны боевых действий, заявил Песков undefined
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В Минобороны сообщили подробности перехода Авдеевки под контроль ВС РФ

Путин в режиме реального времени получает доклады из зоны боевых действий, заявил Песков

Российские войска 17 февраля взяли Авдеевку в Донецкой народной республике под свой полный контроль, а также продвинулись вглубь на 8,6 километра. Общая площадь перешедшей территории составила 31,75 квадратного километра, противник потерял свыше 1500 солдат. Об этом заявили в Минобороны РФ.


Военное ведомство готовит персональные списки бойцов и летчиков, которые участвовали в освобождении Авдеевки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 


Он добавил, что президент России Владимир Путин особо отмечает всех специалистов ВКС РФ, которые внесли огромный вклад в успешное завершение операции в Авдеевке.


Путин в режиме реального времени получает доклады Шойгу и Герасимова о развитии наступления в районе Авдеевки, добавил пресс-секретарь президента.


Также он подчеркнул, что наступательные действия ВС РФ в районе Авдеевки продолжаются, противнику не дают закрепиться на новых рубежах.

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