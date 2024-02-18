Киселев направил в Вашингтон запрос на интервью с Байденом

Телеведущий и генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Текст письма приводит РИА Новости.





В документе отмечено, что «в разгар беспрецедентного кризиса» российская сторона «была бы признательна за возможность услышать от президента Байдена его видение того, как стабилизировать международную ситуацию, восстановить доверие и возобновить сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией в целях решения ключевых проблем XXI века».





В запросе отмечается, что интервью планируется перевести на несколько иностранных языков и распространить его на медиаплатформах и в соцсетях по России и всему миру.





Интервью Путина Карлсону было опубликовано 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям РФ с США, НАТО и Западом.





Также президент обсудил с экс-ведущим Fox News развитие искусственного интеллекта и ситуацию с журналистом газеты The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, арестованным в РФ по обвинению в шпионаже.