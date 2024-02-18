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Киселев направил в Вашингтон запрос на интервью с Байденом
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Письмо адресовано пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер undefined
Новости

Киселев направил в Вашингтон запрос на интервью с Байденом

Письмо адресовано пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер

Телеведущий и генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Текст письма приводит РИА Новости. 


В документе отмечено, что «в разгар беспрецедентного кризиса» российская сторона «была бы признательна за возможность услышать от президента Байдена его видение того, как стабилизировать международную ситуацию, восстановить доверие и возобновить сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией в целях решения ключевых проблем XXI века». 


В запросе отмечается, что интервью планируется перевести на несколько иностранных языков и распространить его на медиаплатформах и в соцсетях по России и всему миру.


Интервью Путина Карлсону было опубликовано 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям РФ с США, НАТО и Западом. 


Также президент обсудил с экс-ведущим Fox News развитие искусственного интеллекта и ситуацию с журналистом газеты The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, арестованным в РФ по обвинению в шпионаже.

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