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Посольство РФ в Шри-Ланке призвало россиян вернуться на родину
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Это произошло после инцидента в местном отеле undefined
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Посольство РФ в Шри-Ланке призвало россиян вернуться на родину

Это произошло после инцидента в местном отеле

В связи с участившимися инцидентами с участием российских граждан посольство РФ призывает россиян «рассмотреть возможность возвращения на родину». Сообщение было опубликовано в Telegram-канале посольства. 


Отмечается, что рекомендации дипмиссии связаны с инцидентом, который случился в ночь на 15 февраля.  В отеле Rainbow Surf Beach Hotel в отношении гражданок РФ «имели место домогательства и непристойное поведение со стороны персонала отеля». Далее произошла драка при участии еще одного гражданина России. 


РИА Новости пишет, что полиция Шри-Ланки после вмешательства российского консула начала расследование инцидента с туристами из РФ. Об этом агентству заявил пресс-секретарь посольства Герман Федоров.


Он рассказал, что девушки улетели в Россию, не составив заявление в полицию. Несмотря на это, посольство посчитало необходимым обратиться в МИД Шри-Ланки и призвать компетентные органы обратить внимание на неприемлемый характер произошедшего, подчеркнул дипломат.

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