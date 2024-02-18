Посольство РФ в Шри-Ланке призвало россиян вернуться на родину

В связи с участившимися инцидентами с участием российских граждан посольство РФ призывает россиян «рассмотреть возможность возвращения на родину». Сообщение было опубликовано в Telegram-канале посольства.





Отмечается, что рекомендации дипмиссии связаны с инцидентом, который случился в ночь на 15 февраля. В отеле Rainbow Surf Beach Hotel в отношении гражданок РФ «имели место домогательства и непристойное поведение со стороны персонала отеля». Далее произошла драка при участии еще одного гражданина России.





РИА Новости пишет, что полиция Шри-Ланки после вмешательства российского консула начала расследование инцидента с туристами из РФ. Об этом агентству заявил пресс-секретарь посольства Герман Федоров.





Он рассказал, что девушки улетели в Россию, не составив заявление в полицию. Несмотря на это, посольство посчитало необходимым обратиться в МИД Шри-Ланки и призвать компетентные органы обратить внимание на неприемлемый характер произошедшего, подчеркнул дипломат.