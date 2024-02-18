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В Хабаровском крае машина с двумя рыбаками ушла под лед
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Спасатели обнаружили тело одного мужчины undefined
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В Хабаровском крае машина с двумя рыбаками ушла под лед

Спасатели обнаружили тело одного мужчины

В Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что машина с двумя рыбаками ушла под лед. Тело одного из них нашли. Автомобиль искали два дня, поскольку его точное местонахождение не было известно, пояснили в ведомстве. 


Сотрудники МЧС на снегоходе обследовали протоки Пчелиной и Хохлацкой и обнаружили место провала машины в районе песчаного карьера, автомобиль полностью ушел под воду, говорится в сообщении. 


В салоне машины нашли тело одного рыбака, тело второго мужчины не обнаружено. Поисковые работы завершены, добавили в МЧС.


Ранее на Сахалине сотрудники МЧС спасли 82 рыбака, которых унесло на отколовшейся льдине на юге острова. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале. 

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#хабаровский край #несчастный случай #происшествие #мчс
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