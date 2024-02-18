Путин: Ситуация на Украине является для России «вопросом жизни и смерти»

Ситуация на Украине чувствительна и важна для России и является для нее вопросом жизни и смерти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин телеведущему Павлу Зарубину в ответ на вопрос о том, как на Западе могли воспринять его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.





«Для них это улучшение своего тактического положения, а для нас — это судьба, вопрос жизни и смерти», — подчеркнул президент.





Путин пояснил, что важно, чтобы за рубежом смогли понять ход мысли представителей России, хотя понять экскурс в историю американской аудитории будет непросто.





Путин также отметил, что норманская теория — лишь одна из версий, на самом деле история российской государственности глубже.





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