Новости
Новости 18+
St
Путин: Ситуация на Украине является для России «вопросом жизни и смерти»
18+
Понять экскурс в историю РФ для американской аудитории «будет непросто», отметил он undefined
Новости

Путин: Ситуация на Украине является для России «вопросом жизни и смерти»

Понять экскурс в историю РФ для американской аудитории «будет непросто», отметил он

Ситуация на Украине чувствительна и важна для России и является для нее вопросом жизни и смерти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин телеведущему Павлу Зарубину в ответ на вопрос о том, как на Западе могли воспринять его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.


«Для них это улучшение своего тактического положения, а для нас — это судьба, вопрос жизни и смерти», — подчеркнул президент.


Путин пояснил, что важно, чтобы за рубежом смогли понять ход мысли представителей России, хотя понять экскурс в историю американской аудитории будет непросто. 


Путин также отметил, что норманская теория — лишь одна из версий, на самом деле история российской государственности глубже.


Заметка дополняется 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#украина #такер карлсон #история #владимир путин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии