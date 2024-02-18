Байден не исключил дальнейшее отступление ВСУ из-за позиции Конгресса США

Президент США Джо Байден заявил, что Украина может продолжить отступать вслед за потерей Авдеевки. Причина тому — сложности согласования помощи Киеву в Конгрессе США.





На вопрос уверен ли он, что ВСУ не утратят контроль над еще одним городом, он ответил, что «никто в этом не уверен». Байден считает, что отказ Конгресса в помощи Украине «абсурден и неэтичен».





Вечером 17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Российские военные полностью заняли Авдеевку и занимаются блокированием оставшихся на коксохимическом комбинате солдат, отчитался Шойгу.





Путин после доклада Шойгу поздравил военных «с такой важной победой, с таким успехом», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





В ночь на 17 февраля Киев объявил о начале вывода войск из Авдеевки. ВСУ переходят к обороне «на более выгодных рубежах», подчеркнул главнокомандующий Александр Сырский. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот шаг было нужно сделать «для сохранения жизней людей».