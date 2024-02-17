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18-летний сын Кадырова стал министром по делам молодежи Чечни
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Ахмат Кадыров также получил высшую награду республики undefined
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18-летний сын Кадырова стал министром по делам молодежи Чечни

Ахмат Кадыров также получил высшую награду республики

Ахмат Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, назначен министром по делам молодежи республики. Об этом в своем Telegram-канале написал глава регионального парламента Магомед Даудов, сообщая о вручении чиновнику высшей награды Чечни — ордена Кадырова.


До этих пор Ахмат Кадыров занимал должность первого заместителя министра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике. На эту должность его назначили в ноябре 2023 года.


Даудов написал, что Ахмат Кадыров «вносит значительный вклад в улучшение качества работы наших молодежных организаций, оказывает подрастающему поколению всестороннюю поддержку <...> и на высоком уровне решает любые поставленные задачи». Ахмату Кадырову 18 лет, он старший сын главы Чечни.

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Трое сыновей Кадырова получили высший орден парламента Чечни

Награды им вручил спикер Магомед Даудов 9 ноября 2023
Dailystorm - Трое сыновей Кадырова получили высший орден парламента Чечни
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