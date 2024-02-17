18-летний сын Кадырова стал министром по делам молодежи Чечни

Ахмат Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, назначен министром по делам молодежи республики. Об этом в своем Telegram-канале написал глава регионального парламента Магомед Даудов, сообщая о вручении чиновнику высшей награды Чечни — ордена Кадырова.





До этих пор Ахмат Кадыров занимал должность первого заместителя министра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике. На эту должность его назначили в ноябре 2023 года.





Даудов написал, что Ахмат Кадыров «вносит значительный вклад в улучшение качества работы наших молодежных организаций, оказывает подрастающему поколению всестороннюю поддержку <...> и на высоком уровне решает любые поставленные задачи». Ахмату Кадырову 18 лет, он старший сын главы Чечни.