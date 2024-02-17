Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый сыграет Жириновского

Актер Никита Кологривый подтвердил на встрече с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, что сыграет главную роль в фильме о покойном основателе партии Владимире Жириновском.





«Ну что ж, дорогие друзья, мне все предлагают, и боятся, и гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу, что не только сыграю, но и сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! Я вам это докажу», — сказал артист.





О планах снять фильм про Жириновского в начале февраля сообщил режиссер Александр Баранов, работавший над картинами «Елки 2», «Громовы», «Джентльмены, удачи!» и сериалом «Екатерина». Депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Иван Вершинин отмечал внешнее сходство Кологривого и Жириновского. Баранов в комментарии изданию «Ридус» также говорил, что актер и политик похожи.





Фильм будет посвящен становлению молодого Жириновского в момент создания ЛДПР. Режиссер при этом не исключал, что картина затронет более широкий отрезок жизни политика. Telegram-канал «Новости кинопроизводства» писал, что фильм будет называться «Жириновский. Взлет».





Кологривому 29 лет. Одна из самых известных его работ — роль бывшего лидера преступной группировки «Универсам» по прозвищу Кащей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также он снялся в трилогии об аферисте Ибрагиме Бендере, фильме «По щучьему велению», сериалах «Оффлайн», «Два холма» и других.