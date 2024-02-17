Новости
Новости 18+
St
Рогов сообщил, что шесть человек пострадали при взрыве в спортивной школе в Мелитополе
18+
Сдетонировал боеприпас ручного противотанкового гранатомета, рассказали в Следственном комитете undefined
Новости

Рогов сообщил, что шесть человек пострадали при взрыве в спортивной школе в Мелитополе

Сдетонировал боеприпас ручного противотанкового гранатомета, рассказали в Следственном комитете

В детской спортивной школе в Мелитополе прогремел взрыв. Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, шесть человек, в том числе двое детей, получили порезы от стекол. Они обратились к врачам и получили помощь на месте происшествия, написал Рогов в своем Telegram-канале.


В региональном управлении Следственного комитета тоже сообщили о раненых, но не уточнили их число. В ведомстве рассказали, что на турнире по самбо в школе демонстрировали ручной противотанковый гранатомет, кто-то непроизвольно нажал на курок, и боеприпас сдетонировал. 


Следователи проводят процессуальную проверку по факту происшествия: назначены медицинские и баллистические судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Суд приговорил гражданина Украины к 18 годам колонии строгого режима за взрыв здания ГИБДД в Мелитополе

Злоумышленник установил СВУ в оконном проеме 23 ноября 2023
Dailystorm - Суд приговорил гражданина Украины к 18 годам колонии строгого режима за взрыв здания ГИБДД в Мелитополе
#мелитополь #происшествие #взрыв
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии