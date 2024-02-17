Рогов сообщил, что шесть человек пострадали при взрыве в спортивной школе в Мелитополе

В детской спортивной школе в Мелитополе прогремел взрыв. Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, шесть человек, в том числе двое детей, получили порезы от стекол. Они обратились к врачам и получили помощь на месте происшествия, написал Рогов в своем Telegram-канале.





В региональном управлении Следственного комитета тоже сообщили о раненых, но не уточнили их число. В ведомстве рассказали, что на турнире по самбо в школе демонстрировали ручной противотанковый гранатомет, кто-то непроизвольно нажал на курок, и боеприпас сдетонировал.





Следователи проводят процессуальную проверку по факту происшествия: назначены медицинские и баллистические судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы.