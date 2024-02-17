В Омске бабушка избила молотком спящего внука, ударила ножом мать и попыталась покончить с собой

В Омске 57-летняя женщина ударила молотком по голове своего девятилетнего внука, спавшего в кровати, и нанесла ножевые ранения своей 87-летней матери, после чего попыталась покончить с собой. Об этом сообщает прокуратура Омской области.





Мальчик получил не менее трех ударов молотком. Завтракающие на кухне родители услышали стоны ребенка и остановили бабушку, напавшую на внука и мать, сказано в сообщении ведомства. Инцидент произошел утром 16 февраля.





Сейчас пострадавшие и обвиняемая находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек, сообщило управление Следственного комитета по Омской области. В ведомстве уточнили ТАСС, что пострадавшие ребенок и пенсионерка находятся в реанимации, но угрозы их жизни нет. Состояние обвиняемой оценивается как тяжелое.





В прокуратуре рассказали, что семья является благополучной, родители ребенка официально трудоустроены, на учете нигде не состоят. Раньше внук проживал с бабушкой в одной комнате. По словам родителей, у них были дружеские отношения. Telegram-канал «112» пишет, что нападавшая является соцработником в центре помощи населению.