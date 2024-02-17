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В штабе Надеждина сообщили о задержании своих сотрудников у стихийных мемориалов Навальному
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Представитель политика уточнил, что действия силовиков не связаны с самим Надеждиным undefined
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В штабе Надеждина сообщили о задержании своих сотрудников у стихийных мемориалов Навальному

Представитель политика уточнил, что действия силовиков не связаны с самим Надеждиным

В нескольких регионах полицейские задержали сотрудников штабов и сборщиков подписей экс-депутата Госдумы, бывшего выдвиженца в президенты Бориса Надеждина во время возложения цветов к стихийным мемориалам в память об оппозиционере Алексее Навальном. Об этом журналистам сообщил замглавы федерального штаба Надеждина Артем Силантьев.


Штаб держит контакт с задержанными и обратился в профильные правозащитные организации. В ответ на уточняющий вопрос Силантьев заявил, что в штабе «не склонны считать», что действия правоохранителей связаны с самим Надеждиным.


Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где отбывал 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества. Официальная причина смерти пока не названа. Навальному было 47 лет.

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Dailystorm - Команда Навального признала смерть политика
#алексей навальный #полиция #борис надеждин
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