В штабе Надеждина сообщили о задержании своих сотрудников у стихийных мемориалов Навальному

В нескольких регионах полицейские задержали сотрудников штабов и сборщиков подписей экс-депутата Госдумы, бывшего выдвиженца в президенты Бориса Надеждина во время возложения цветов к стихийным мемориалам в память об оппозиционере Алексее Навальном. Об этом журналистам сообщил замглавы федерального штаба Надеждина Артем Силантьев.





Штаб держит контакт с задержанными и обратился в профильные правозащитные организации. В ответ на уточняющий вопрос Силантьев заявил, что в штабе «не склонны считать», что действия правоохранителей связаны с самим Надеждиным.





Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где отбывал 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества. Официальная причина смерти пока не названа. Навальному было 47 лет.