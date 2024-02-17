Команда Навального признала смерть политика

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш (признана иноагентом) признала смерть политика. Согласно официальному уведомлению, выданному матери Навального Людмиле, смерть наступила 16 февраля в 14:17 (12:17 мск) по местному времени, написала Ярмыш на своей странице в X (бывший Twitter). Политик скончался в колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.





По ее словам, сотрудник колонии, где умер Навальный, заявил, что тело политика находится в Салехарде. Его забрали следователи СКР. Сейчас они проводят с ним «исследования». Ярмыш призвала передать тело Навального его семье.





О смерти 47-летнего Навального 16 февраля сообщило управление Федеральной службы исполнения наказаний по ЯНАО. В ведомстве рассказали, что политик после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медработники колонии, была вызвана бригада скорой. Медики провели все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти заключенного не удалось.





Официальная причина смерти неизвестна. В Лабытнангской городской больнице (поселок Харп входит в городской округ Лабытнанги) рассказали, что медики более получаса пытались реанимировать Навального. Бригада скорой за семь минут доехала до колонии, где сидел политик, на территорию самого учреждения медики попали за две минуты. Там они продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии, но безуспешно.





Следственное управление СКР по ЯНАО начало процессуальную проверку по факту смерти Навального. ФСИН направила в колонию на Ямале комиссию для выяснения обстоятельств смерти политика.