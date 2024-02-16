Уполномоченному по правам человека в ЯНАО не поступало жалоб от Алексея Навального

Уполномоченному по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе не поступало жалоб от оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявили Daily Storm в аппарате омбудсмена.





«Уполномоченному по правам человека в ЯНАО от Алексея Навального или его представителей жалоб и просьб не поступало», — сказал советник уполномоченного Валерий Русов.





Навальный умер в колонии №3 «Полярный волк» в поселке городского типа Харп. Ему было 47 лет. Политик отбывал наказание в виде лишения свободы в 19 лет по делу о создании экстремистского сообщества и финансировании экстремистской деятельности.





Как сообщило управление ФСИН по ЯНАО, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники колонии, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медики провели все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти осужденного не удалось.