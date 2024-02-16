В больнице рассказали, что медики более получаса пытались реанимировать Навального

Медики более получаса пытались реанимировать оппозиционера Алексея Навального, сообщили «Интерфаксу» в Лабытнангской городской больнице. По делу о создании экстремистского сообщества и финансировании экстремистской деятельности политик отбывал наказание в виде лишения свободы 19 лет в колонии «Полярный волк» в поселке Харп Городского округа Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.





Бригада скорой помощи за семь минут доехала до колонии, где сидел политик, на территорию самого учреждения медики попали за две минуты, сказали агентству в больнице. Прибывшие на место врачи продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. Реанимацию проводили более получаса, однако пациент скончался. Оппозиционеру было 47 лет.





О смерти Алексея Навального в колонии сообщило Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по ЯНАО. В ведомстве рассказали, что политик после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники колонии, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медики провели все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти заключенного не удалось.





Следственное управление СКР по ЯНАО начало процессуальную проверку по факту смерти Навального. ФСИН направила в колонию на Ямале комиссию для выяснения обстоятельств смерти политика.