Навального исключат из списка террористов и экстремистов после подтверждения его смерти

Если данные о смерти оппозиционера Алексея Навального документально подтвердятся, его исключат из списка террористов и экстремистов, в котором он числился с января 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», обратил внимание Daily Storm.





В статье 6 закона говорится: «Наличие документально подтвержденных данных о смерти лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, служит основанием для исключения из списка экстремистов и террористов».





О смерти Навального сообщило Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу. В этом регионе, в колонии «Полярный волк», политик отбывал 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества. В ведомстве рассказали, что Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники колонии, на место вызвали бригаду скорой. Медики пытались реанимировать Навального, но спасти его не удалось. Ему было 47 лет.





Телеканал RT сообщил со ссылкой на источник, что у политика оторвался тромб. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана иноагентом) пока не может подтвердить данные ФСИН о смерти оппозиционера. Адвокат Навального вылетает на Ямал, в поселок Харп, где расположена колония.