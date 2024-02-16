В ЦИК рассказали, как пройдут выборы президента России в Прибалтике

Граждане РФ в Прибалтике смогут проголосовать на выборах президента России. Об этом Daily Storm рассказали в Центральной избирательной комиссии. Голосование пройдет 15-17 марта.





«Помещения для голосования» организуют руководители диппредставительств и консульских ведомств», — сказали в ЦИК.





В Латвии будет три избирательных участка, в Литве и Эстонии — по одному. Проголосовать в прибалтийских странах смогут не только постоянно проживающие там россияне, но и просто граждане, прописанные в России, — для этого им необходимо подать соответствующее заявление по местонахождению.





Центризбирком и Министерство иностранных дел России предпринимают все усилия, чтобы обеспечить безопасность граждан РФ, которые выбирают российского президента, будучи за рубежом.





Также в ЦИК отметили, что доступ к порталу дистанционного электронного голосования будет ограничен для иностранных IP-адресов. Мера, по данным ЦИК, направлена на борьбу с атаками на программно-технический комплекс ДЭГ.