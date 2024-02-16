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Прокуратура Москвы предостерегла от участия в незаконной акции в центре города
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В ведомстве напомнили об административной ответственности undefined
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Прокуратура Москвы предостерегла от участия в незаконной акции в центре города

В ведомстве напомнили об административной ответственности

Прокуратура Москвы предостерегла граждан от участия в центре столицы в незаконной акции, призывы к проведению которой размещены в интернете. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.


В прокуратуре отметили, что эта акция не согласована с властями города. Организация либо проведение несанкционированных массовых мероприятий, призывы и участие в них образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП, и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста, сказано в сообщении ведомства.


Столичная прокуратура выпустила предостережение на фоне сообщений в соцсетях о возложении цветов в Москве в память об умершем оппозиционере Алексее Навальном. Политик скончался в возрасте 47 лет в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества. 

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Умер Алексей Навальный

Оппозиционеру было 47 лет 16 февраля 2024
Dailystorm - Умер Алексей Навальный
#москва #митинг #прокуратура #протесты
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