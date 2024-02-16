Умер Алексей Навальный

В исправительной колонии №3 «Полярный волк» в поселке городского типа Харп в Ямало-Ненецком автономном округе скончался оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщило управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по ЯНАО. Политику было 47 лет.





Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники колонии, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медики провели все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти осужденного не удалось, сказано в сообщении управления ФСИН по ЯНАО.





Причины смерти устанавливаются. Как сообщает RT со ссылкой на источник, у Навального оторвался тромб. ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО, где умер оппозиционер, сообщает телеканал.





Президенту Владимиру Путину доложили о смерти Навального, проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также сказал, что ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью Навального.





Навальный получил известность благодаря расследованиям о коррупции в России. В 2013 году участвовал в выборах мэра Москвы. Занял второе место с 27,24% голосов избирателей, уступив исполняющему обязанности главы города Сергею Собянину.





С начала 2010-х годов Навальный проходил обвиняемым по ряду уголовных дел. В частности, в 2017 году Навальный получил пять лет условно по делу о присвоении или растрате более 16 миллионов рублей предприятия «Кировлес». Политика также неоднократно подвергали административному аресту.





20 августа 2020 года Навальному резко стало плохо на борту самолета во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, позже перевезли на лечение в Берлин. После реабилитации в Германии Навальный 17 января 2021 года вернулся в Россию. Его задержали в московском аэропорту Шереметьево по обвинению в нарушении условий испытательного срока по уголовному делу «Ив Роше». 2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный в два года и восемь месяцев.





4 августа 2023 года суд с учетом предыдущих приговоров и путем частичного сложения сроков приговорил Навального к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима. Также ему назначены штраф в 500 тысяч рублей и запрет пользоваться интернетом в течение 10 лет после освобождения.





С 5 декабря 2023 года о местонахождении Навального было неизвестно. Политик отбывал наказание в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области, 15 декабря ФСИН сообщила об убытии Навального за пределы региона. 26 декабря глава Общественной наблюдательной комиссии ЯНАО Данила Гонтарь сообщил, что Навальный пребывает в ИК-3 в Харпе.





У Навального остались жена, дочь и сын.