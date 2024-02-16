Россия сняла частичный запрет на поставки бананов из Эквадора

Россельхознадзор разрешил пяти компаниям из Эквадора снова поставлять в Россию бананы, сообщил глава федеральной службы Сергей Данкверт в эфире телеканала «Россия 24».





По словам руководителя ведомства, поставки бананов разрешаются под гарантии контрольной службы Эквадора, далее стороны будут обсуждать «всю техническую часть».





Россия ввела частичный запрет на поставки эквадорских бананов с 5 февраля. Как заявили в Россельхознадзоре, во фруктах, поставляемых из этой страны, нашли многоядную муху-горбатку. Личинки этого насекомого вызывают миазы (паразитарные болезни) у домашних животных и человека, поселяясь в кожных ранах, в кишечнике, в легких, на слизистой оболочке глаз, в органах мочеполовой системы. Муха-горбатка также является переносчиком холеры.





Ограничения были введены в отношении пяти компаний, допустивших наибольшее количество нарушений. Глава ассоциации торговли и экспорта бананов Эквадора Ричард Саласар уточнил 5 февраля РИА Новости, что принятые российской стороной меры затронули почти 30% поставок этих фруктов.





В январе президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что республика передаст США военную технику российского производства в обмен на помощь в сфере безопасности на сумму в 200 миллионов долларов, несмотря на возражения Москвы. Глава государства назвал передаваемую технику «металлоломом». США запланировали передать это вооружение Украине.