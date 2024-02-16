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Хотел напасть с топором на обидчика в школе: в МВД рассказали о задержании подростка в Бурятии
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Дорогу восьмикласснику преградил охранник, скрутивший его и отобравший опасный инструмент undefined
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Хотел напасть с топором на обидчика в школе: в МВД рассказали о задержании подростка в Бурятии

Дорогу восьмикласснику преградил охранник, скрутивший его и отобравший опасный инструмент

В селе Михайловке Закаменского района Бурятии подросток пришел в школу с топором. Восьмиклассник хотел отомстить своему обидчику, отобравшему у него электронную сигарету. Однако планы спутал охранник, задержавший злоумышленника на входе. В пресс-службе МВД по Республике Бурятия сообщили Daily Storm, что этот подросток ранее уже попадал в поле зрения полиции.


«Подросток состоял на учете в ПДН (подразделении по делам несовершеннолетних) с прошлого года», — заявили в ведомстве.


Там также уточнили, что 15 февраля в полицию обратился директор школы, сообщивший о конфликте между учащимися. «Пострадавших нет. В настоящее время все участники конфликта установлены», — заверили в региональном МВД.


Сейчас полиция работает с подростками и их законными представителями. Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, указали в МВД.


Инцидентом также заинтересовалась местная прокуратура. Будет дана оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.


Позднее в СУ СКР по Бурятии сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству. По данным следствия, у подростка в школе «сложились неприязненные отношения с учеником из старшего класса», и 15 февраля он намеревался использовать топор в качестве оружия. Окончательная квалификация действий восьмиклассника «будет дана после установления полной картины происшествия на основании анализа всех собранных доказательств», добавили в ведомстве.

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#мвд #школьник #бурятия
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