Новости
Новости 18+
St
Собянин рассказал, что Москва поделилась с регионами медицинскими технологиями на базе ИИ
18+
С помощью специальной платформы врачи смогут дистанционно анализировать лучевые исследования, используя умные алгоритмы undefined
Новости

Собянин рассказал, что Москва поделилась с регионами медицинскими технологиями на базе ИИ

С помощью специальной платформы врачи смогут дистанционно анализировать лучевые исследования, используя умные алгоритмы

Москва открыла доступ к специальной платформе с сервисами искусственного интеллекта (ИИ) для медицинских организаций из регионов. Теперь врачи смогут дистанционно анализировать лучевые исследования, используя умные алгоритмы, применяемые в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.


Применение медицинских технологий, доступных в столице, позволит врачам в регионах быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях, что станет хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов в их ежедневной практике, написал московский градоначальник в своем Telegram-канале 15 февраля.


Платформа разработана центром диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. Доступ к ней столичные власти открыли по поручению президента Владимира Путина.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#москва #искусственный интеллект #врачи #медицина
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии