Собянин рассказал, что Москва поделилась с регионами медицинскими технологиями на базе ИИ

Москва открыла доступ к специальной платформе с сервисами искусственного интеллекта (ИИ) для медицинских организаций из регионов. Теперь врачи смогут дистанционно анализировать лучевые исследования, используя умные алгоритмы, применяемые в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.





Применение медицинских технологий, доступных в столице, позволит врачам в регионах быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях, что станет хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов в их ежедневной практике, написал московский градоначальник в своем Telegram-канале 15 февраля.





Платформа разработана центром диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. Доступ к ней столичные власти открыли по поручению президента Владимира Путина.