Лукашенко сообщил о «чекистско-военной операции» по поимке диверсантов на границе с Украиной

Белорусские силовики провели «чекистско-военную операцию» по поимке диверсантов на границе с Украиной. Задержано несколько человек — украинцы и белорусы. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.





По словам главы государства, «с помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Белоруссии». Лукашенко сказал, что подобные инциденты происходят два-три раза в неделю.





Такие заявления президент сделал на общем собрании Белкоопсоюза. Там же он сказал, что белорусская оппозиция, переехавшая на Запад, желает поражения России в конфликте с Украиной. По словам Лукашенко, его оппоненты обсуждают с «отдельными лицами на Западе», что «Польша имеет право на западные земли Белоруссии» и в случае поражения России Белоруссия «будет прирастать за счет западных земель России». Лукашенко заверил, что будет бороться за свою страну, и отметил, что республика не претендует на чужие территории.