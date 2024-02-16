Генерал ВСУ Тарнавский рассказал о готовности ко «всем возможным сценариям» в Авдеевке

В Авдеевке идут ожесточенные бои, украинские войска продолжают готовить укрепления в городе с учетом «всех возможных сценариев», заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский. Слова генерала приводятся в его Telegram-канале.





Тарнавский назвал ситуацию в Авдеевке по состоянию на 23:00 15 февраля сложной, но контролируемой. Происходит плановое усиление подразделений и ведутся маневры войск на угрожающих направлениях. Украинским силам выделили дополнительные боеприпасы и другие средства поражения. Генерал назвал главной ценностью ВСУ сохранение жизни украинских солдат.





Генштаб Вооруженных сил Украины также написал на своей странице в Facebook*, что войска ведут маневры на угрожающих направлениях на Авдеевском направлении.





Ранее газета The Washington Post сообщила, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени.





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