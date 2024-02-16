Собянин рассказал, как улучшится качество жизни 30 миллионов жителей регионов, где пройдет ВСМ между Москвой и Петербургом

Качество жизни более 30 миллионов жителей российских регионов, через которые пройдет высокоскоростная железная магистраль (ВМС-1) между Москвой и Санкт-Петербургом, существенно улучшится, заявил мэр столицы Сергей Собянин.





Строительство магистрали позволит людям быстрее передвигаться не только между Москвой и Санкт-Петербургом, но и между Тверью и Великим Новгородом, Великим Новгородом и Северной столицей, сообщил градоначальник в своем Telegram-канале. Будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест, на строительстве инфраструктуры и поездов будут задействованы лучшие строительные и инженерные ресурсы нашей страны, добавил Собянин.





Задачи, которые поставил президент Владимир Путин по ВСМ-1, позволят создать в России самые современные технологии в высокоскоростном транспортном машиностроении, увеличат технологический суверенитет России, отметил мэр Москвы.





Правительство столицы обеспечит интеграцию всей городской транспортной инфраструктуры и будущих остановок ВСМ-1: на Ленинградском вокзале, городских вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково.





15 февраля Владимир Путин на совещании в Верхней Пышме Свердловской области заявил, что Россия готова к строительству ВСМ-1. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что основная схема проекта согласована.





Министр транспорта Виталий Савельев рассказал на совещании с Путиным, что поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом будут ходить каждые 10-15 минут.