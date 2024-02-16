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Депутат из Красноярска извинился за слова об «алкоголиках, бичах и зэках» среди контрактников
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По словам Вячеслава Дюкова, его высказывания вышли сбивчивыми undefined
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Депутат из Красноярска извинился за слова об «алкоголиках, бичах и зэках» среди контрактников

По словам Вячеслава Дюкова, его высказывания вышли сбивчивыми

Депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков («Единая Россия») принес извинения за свои слова о том, что в контрактники на СВО попадают в основном «алкоголики, бичи, зэки». Он назвал это высказывание не соответствующим действительности.


Заявление Дюкова о контрактниках прозвучало 14 февраля на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, где обсуждали план набора контрактников. На следующий день депутат написал на своей странице во «ВКонтакте», что говорил о необходимости сделать упор на патриотическую мотивацию в призыве в армию, но его слова об этом «получились, к сожалению, сбивчивыми».


Дюков назвал себя человеком, «который неоднократно был в зоне СВО добровольно и гораздо глубже понимает все, что связано с СВО и мобилизацией».


Ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике Евгений Ревенко ранее заявил Daily Storm, что инцидент с Дюковым «находится в поле зрения» однопартийцев. Он назвал подобные высказывания об участниках СВО недопустимыми.

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«Единая Россия» пообещала разобраться в ситуации с депутатом, рассказавшем о наборе в контрактники «бомжей, алкоголиков и зэков»

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Dailystorm - «Единая Россия» пообещала разобраться в ситуации с депутатом, рассказавшем о наборе в контрактники «бомжей, алкоголиков и зэков»
#единая россия #специальная военная операция #красноярск #депутат
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