Путину сообщили о смерти Навального в колонии

Президенту Владимиру Путину доложили о смерти оппозиционера Алексея Навального в колонии №3 «Полярный волк» в поселке городского типа Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) занимается всеми проверками в связи со смертью осужденного Алексея Навального, это не требует дополнительных поручений, сказал представитель Кремля.





Следственное управление СКР по ЯНАО начало процессуальную проверку по факту смерти Навального. ФСИН направила в колонию на Ямале комиссию для выяснения обстоятельств смерти политика.





Председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Данила Гонтарь сообщил ТАСС, что жалоб на здоровье от умершего в колонии Навального не поступало.





Как сообщило управление ФСИН по ЯНАО, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники колонии, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медики провели все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти осужденного не удалось.





Телеканал RT сообщил со ссылкой на источник, что у оппозиционера оторвался тромб. Навальному было 47 лет. Политик отбывал наказание в виде лишения свободы в 19 лет по делу о создании экстремистского сообщества и финансировании экстремистской деятельности.