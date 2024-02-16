Умер фотограф Дмитрий Марков, сделавший кадр с силовиком в день суда над Навальным

Фотограф Дмитрий Марков скончался в возрасте 41 года, сообщает издание «Псковская губерния» со ссылкой на его друзей. Об этом пишет и «Псковская лента новостей».





Марков заинтересовался фотографией в 2005 году. Тогда же он стал заниматься волонтерством: ездил по детским домам, больницам, приютам. Фотограф рассказывал, что первое время снимал в основном для волонтеров и для спонсоров. Марков говорил: все, что он фотографирует, «посвящено простому человеку».





2 февраля 2021 года Марков вышел к зданию Мосгорсуда, где проходило заседание о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше», на акцию в поддержку оппозиционера. Там фотографа задержали и доставили в ОВД, где он сделал один из самых известных своих снимков — кадр с силовиком в амуниции и балаклаве, сидящим под портретом президента Владимира Путина.





Марков умер в тот же день, что и Навальный. 16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что политик после прогулки почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники колонии, на место вызвали бригаду скорой. Медики пытались реанимировать Навального, но спасти его не удалось. Ему было 47 лет. Навальный отбывал 19-летний срок в колонии «Полярный волк» по делу о создании экстремистского сообщества.