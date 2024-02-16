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Олега Тинькова признали иноагентом
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Всего в реестр включили пять человек undefined
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Олега Тинькова признали иноагентом

Всего в реестр включили пять человек

Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов бизнесмена Олега Тинькова. Об этом говорится на сайте ведомства. По данным ведомства, Тиньков участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.


Кроме того, он распространял недостоверную информацию о принимаемых властями решениях и проводимой ими политике и выступал против специальной военной операции на Украине. Отмечается, что в настоящее время бизнесмен проживает за рубежом.


В реестр иноагентов также попали актер Никита Кукушкин, критик Анна Наринская, философ Юлия Синеокая, активист Аслан Арцуев.


Неделю назад Минюст признал иноагентом ООО «Елкин картон». Всего в реестре сейчас более 750 людей и организаций.

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#рф #олег тиньков #иноагент
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