Олега Тинькова признали иноагентом

Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов бизнесмена Олега Тинькова. Об этом говорится на сайте ведомства. По данным ведомства, Тиньков участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.





Кроме того, он распространял недостоверную информацию о принимаемых властями решениях и проводимой ими политике и выступал против специальной военной операции на Украине. Отмечается, что в настоящее время бизнесмен проживает за рубежом.





В реестр иноагентов также попали актер Никита Кукушкин, критик Анна Наринская, философ Юлия Синеокая, активист Аслан Арцуев.





Неделю назад Минюст признал иноагентом ООО «Елкин картон». Всего в реестре сейчас более 750 людей и организаций.