Главком ВСУ Сырский сообщил о выводе подразделений из Авдеевки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки и переходе к обороне на более выгодных рубежах.





Решение принято «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и [ради] сохранения жизни и здоровья военнослужащих», сказано на странице главкома в Facebook*. Командование ВСУ принимает меры «для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций», добавил генерал.





Командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский сообщил в своем Telegram-канале, что подразделения вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Командование не допустило окружения своих сил. Генерал назвал уход из Авдеевки единственно правильным решением.





Авдеевка находится в 15 километрах к северу от Донецка. На начало 2022 года население города составляло более 30 тысяч человек. 31 января президент России Владимир Путин назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия. По его словам, «мужики там воюют как следует».





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