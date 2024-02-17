Минобороны России отчиталось об уничтожении 33 беспилотников в пяти регионах

Российские средства противовоздушной обороны ночью перехватили и уничтожили 33 беспилотника самолетного типа в небе над пятью регионами, сообщило Минобороны РФ.





В Белгородской и Воронежской областях сбито по четыре дрона, в Курской — один, в Брянской — 18, в Калужской — шесть, сказано в сообщении военного ведомства.





ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, в том числе наносят удары с беспилотников. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.