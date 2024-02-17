Красноярского депутата исключили из «Единой России» за слова об «алкоголиках, бичах и зэках» среди контрактников на СВО

Депутата городского совета Красноярска Вячеслава Дюкова исключили из «Единой России». Поводом стало его недавнее высказывание о том, что в контрактники на СВО попадают в основном «алкоголики, бичи, зэки». Об этом сообщил сам депутат.





Дюков написал на своей странице во «ВКонтакте», что «вину, безусловно, признает», и напомнил, что уже принес извинения за свои слова. Он пояснил, что его слова о контрактниках были «черной речевой гиперболой», так он хотел подчеркнуть свое мнение о «неправильности некоторых принципов привлечения людей на СВО» как человек, который много раз бывал в зоне конфликта.





Член городского совета написал, что продолжит работать как депутат-одномандатник от Железнодорожного района Красноярска и останется во фракции «Единой России». Дюков пообещал «не предать» партию и заверил, что «адепты» других объединений «могут успокоиться».





Заявление Дюкова о контрактниках прозвучало 14 февраля на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, где обсуждали план набора в армию. На следующий день депутат извинился за слова об «алкоголиках, бичах и зэках». Он пояснил, что говорил о необходимости сделать упор на патриотическую мотивацию в призыве в армию, но его слова об этом «получились, к сожалению, сбивчивыми».





16 февраля Дюков уведомил председателя горсовета Красноярска Наталию Фирюлину об отъезде в зону СВО и попросил освободить его от должности главы комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре. Сегодня депутат сообщил, что планирует снова поработать в зоне СВО хирургом (Дюков работал врачом до прихода в политику).