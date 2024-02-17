Зеленский объяснил, что ВСУ отступили из Авдеевки из-за угрозы окружения

Украинские войска оставили Авдеевку из-за угрозы попасть в окружение и необходимости сохранить жизни солдат, заявил президент страны Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.





Глава государства также сказал, что Вооруженные силы Украины испытывают «искусственный дефицит вооружений», в том числе артиллерии и дальнобойных средств поражения.





Кроме того, Зеленский заявил, что если экс-президент США Дональд Трамп приедет на Украину, он готов поехать с ним на передовую, чтобы показать, как «выглядит настоящий конфликт, а не в Instagram*». Трамп намерен снова избраться президентом США, он неоднократно говорил, что сможет прекратить боевые действия за 24 часа.





Об отходе украинских сил из Авдеевки ранее сообщил новый главком ВСУ Александр Сырский. Генерал объяснил, что решение принято «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и [ради] сохранения жизни и здоровья военнослужащих».





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