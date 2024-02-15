Страны НАТО пообещали Украине миллион беспилотников

Страны НАТО намерены поставить Украине миллион беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг по итогам встречи министров обороны стран альянса в Брюсселе.





Он подчеркнул, что «20 союзников также согласились на участие в коалиции по разминированию». Трансляция пресс-конференции велась на сайте НАТО.





Генсек призвал государства — члены Североатлантического альянса быстрее производить боеприпасы для поставки Киеву. Также Столтенберг сообщил о намерении стран НАТО создать в Польше тренировочный центр для Вооруженных сил Украины (ВСУ).





10 февраля генеральный секретарь альянса заявил газете Welt am Sonntag, что странам — членам НАТО нужно нарастить военное производство, в том числе для «сдерживания России».





По словам Столтенберга, если РФ одержит победу в вооруженном конфликте с Украиной, «нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится на другие страны». Также он заявил: чтобы этого избежать, необходимо продолжать поддерживать Украину и инвестировать в военный потенциал НАТО.