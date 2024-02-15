Ректоры ГИТИСа и МФЮА прокомментировали рекомендацию Минобрнауки повысить стипендии студентам

Ректоры ГИТИСа Григорий Заславский и МФЮА Алексей Забелин прокомментировали рекомендацию Минобрнауки повысить стипендии студентам. Главы вузов в беседе с Daily Storm поддержали это предложение и порассуждали, откуда университеты могут взять дополнительное финансирование.





Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский 15 февраля сообщил: «Позиция министерства состоит в том, что сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума».





Прожиточный минимум в России — 15 453 рубля на душу населения.





«Мне она [рекомендация] очень нравится! — сказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский. — Но понимаете, когда такие рекомендации делаются, то, наверное, нужно еще и исходить из возможностей государственных вузов. Потому что они складываются во многом из того госзадания, из тех денег, которые мы получаем, и рассчитываются эти деньги в Минобрнауки».





«Поскольку наше обучение достаточно дорогое, то я не знаю, где [взять дополнительные средства для стипендии]… Если нам подскажут, где найти резервы, то мы с удовольствием, конечно же [их используем], не станем утаивать эти деньги от наших любимых студентов!» — добавил он.





Руководитель вуза рассказал, что сейчас сумма академической и социальной стипендий в ГИТИСе не дотягивает до прожиточного минимума — она составляет 9,7 тысячи рублей.





Но одна из самых крупных выплат — именная стипендия знаменитого выпускника, режиссера «Слова пацана» Жоры Крыжовникова — достигает 13 тысяч рублей и как раз примерно совпадает с прожиточным минимумом. «Мы, естественно, предпринимаем свои собственные шаги, для того чтобы улучшить состояние жизни студентов. У нас сегодня около 100 именных стипендий в институте. <...> Это [спонсируют] наши выпускники, попечительский совет — те, кто выражает такое желание и готовность», — пояснил Григорий Заславский.





Ректор МФЮА Алексей Забелин тоже заявил, что поддерживает рекомендацию Минобрнауки: «Я полагаю, что это очень хорошая и правильная задача, которая поставлена перед высшими учебными заведениями. Я думаю, что и перед организациями-спонсорами, и перед правительством — правильная задача. Думать о том, чтобы студент жил достойно, — это очень хорошо!»





Забелин отметил, что для поддержки студентов можно использовать в том числе средства из прибыли вузов от научной деятельности, внебюджетных доходов, а также государственного и регионального финансирования.





«Многие вузы занимаются научной работой, хозрасчетной научной деятельностью. Вузы получают какую-то прибыль от деятельности, и эту прибыль, безусловно, можно использовать и на поддержку преподавателей, ученых, студентов. Все зависит от работоспособности каждого руководителя и возможностей университета по финансированию таких вещей. Есть и внебюджетные доходы у высших учебных заведений — у кого-то много, у кого-то мало, есть поддержка государства, есть поддержка регионов», — пояснил ректор МФЮА.