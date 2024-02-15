В Госдуму внесли проект закона, запрещающего россиянам размещать рекламу на сайтах иноагентов

В Госдуму внесли проект закона, который запрещает гражданам РФ и российским компаниям размещать в соцсетях, на сайтах и других площадках рекламные объявления от иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.





Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке, заявил один из авторов инициативы, председатель Госдумы Вячеслав Володин.





«Те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должны понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах», — подчеркнул он.





Ранее председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев рассказал, что проект разработан двумя комитетами: по безопасности и по экономической политике, об этом писал РБК.





10 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что люди возмущены тем, что блогеры, действующие в интересах недружественных государств и «льющие грязь на страну», по-прежнему зарабатывают деньги на гражданах РФ и отечественных компаниях.





По информации Володина, в Государственную думу поступает множество обращений с вопросом о том, почему на ресурсах иноагентов до сих пор размещается реклама российских компаний. Тогда спикер Госдумы сказал, что депутаты обсуждают соответствующий законопроект.