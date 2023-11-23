Суд приговорил гражданина Украины к 18 годам колонии строгого режима за взрыв здания ГИБДД в Мелитополе

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Голубева. Сообщается, что мужчина устроил взрыв в здании Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Мелитополе и планировал организовать еще два теракта. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.





Уточняется, что Голубева признали виновным и назначили в виде наказания лишение свободы сроком 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Первые четыре года мужчина будет отбывать наказание в тюрьме.





По материалам дела, в марте 2022 года Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины завербовало Голубева и склонило к совершению серии взрывов в Мелитополе.





В августе 2022 года одно из СВУ сработало в оконном проеме здания ГИБДД, в результате чего были повреждены фасад и внутреннее помещение здания.





27 сентября Верховный суд Донецкой народной республики назначил наказание в виде 22 лет лишения свободы военнослужащему националистического батальона «Азов»* Эдуарду Варбанскому. Весной прошлого года он обстрелял из миномета школу близ Мариуполя.





*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.