Новый президент Аргентины Милей предложил Зеленскому провести конференцию по Украине

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести на Украине конференцию, направленную на урегулирование конфликта в регионе.





Об этом сообщила советник Милея по внешней политике Диана Мондино. Она уточнила, что Аргентина предложила провести «конференцию между Латинской Америкой и Украиной».





Зеленский после переговоров рассказал, что обсудил с Милеем «украинскую формулу мира», развитие отношений между странами, а также пригласил аргентинского президента посетить Украину.





20 ноября было объявлено, что Хавьер Милей победил на президентских выборах. С 2019 года он — лидер политической коалиции «Свобода наступает», с 2021 года — член палаты депутатов от Буэнос-Айреса. До прихода в политику был известен как экономист.