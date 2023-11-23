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Новый президент Аргентины Милей предложил Зеленскому провести конференцию по Украине
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Ранее между главами государств состоялся телефонный разговор undefined
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Новый президент Аргентины Милей предложил Зеленскому провести конференцию по Украине

Ранее между главами государств состоялся телефонный разговор

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести на Украине конференцию, направленную на урегулирование конфликта в регионе.


Об этом сообщила советник Милея по внешней политике Диана Мондино. Она уточнила, что Аргентина предложила провести «конференцию между Латинской Америкой и Украиной». 


Зеленский после переговоров рассказал, что обсудил с Милеем «украинскую формулу мира», развитие отношений между странами, а также пригласил аргентинского президента посетить Украину. 


20 ноября было объявлено, что Хавьер Милей победил на президентских выборах. С 2019 года он — лидер политической коалиции «Свобода наступает», с 2021 года — член палаты депутатов от Буэнос-Айреса. До прихода в политику был известен как экономист. 

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#аргентина #украина #переговоры #зеленский
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