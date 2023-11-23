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ФСБ задержала в Воронеже украинца в курьерской форме, готовившего покушение на высокопоставленного военного
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Подозреваемый был завербован ГУР в сентябре 2022 года в Харьковской области, отметили в ведомстве undefined
Новости

ФСБ задержала в Воронеже украинца в курьерской форме, готовившего покушение на высокопоставленного военного

Подозреваемый был завербован ГУР в сентябре 2022 года в Харьковской области, отметили в ведомстве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданина Украины 1995 года рождения, готовившего по заданию украинских спецслужб террористическую атаку против высокопоставленного военного в Воронеже. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.


По данным следователей, в сентябре 2022 года мужчина был завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Россию для выполнения задания по ликвидации высокопоставленного военного.


У подозреваемого изъяли СВУ массой свыше килограмма в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, два электродетонатора, механизм приведения в действие взрывного устройства по радиоканалу и поддельный паспорт гражданина РФ. 


Злоумышленник притворялся курьером. Его арестовали и возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. В ведомстве также отметили, что решается вопрос о квалификации содеянного по статье 30, статье 205 УК РФ («Террористический акт»).


2 октября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской народной республики (ЛНР). По данным силовиков, мужчина передавал разведке Украины сведения о местах дислокации и передвижении сил Народной милиции и российских солдат и офицеров.

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#теракты #воронеж #фсб
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