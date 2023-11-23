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Школьник рассказал, как спас мальчика от разъяренного бульдога на Камчатке
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Одиннадцатиклассник не считает себя героем, но в МЧС пообещали поощрить его за неравнодушие Коллаж: Daily Storm
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Школьник рассказал, как спас мальчика от разъяренного бульдога на Камчатке

Одиннадцатиклассник не считает себя героем, но в МЧС пообещали поощрить его за неравнодушие

Коллаж: Daily Storm

Одиннадцатиклассник Артем Ш. помешал американскому бульдогу растерзать 14-летнего мальчика на Камчатке. Артем рассказал Daily Storm, что, увидев, как пес раздирает кричащего школьника, не успел даже испугаться и сразу же бросился на помощь. Тем не менее, по словам юноши, он не считает себя героем, а рад тому, что удалось спасти человека.


«Я не чувствую себя героем, я сделал то, что должен был, — признался Артем. — В тот момент я не успел испугаться. Единственное, о чем я подумал: если не я — то, возможно, никто не спасет мальчика».


Руководство школы, где учится Артем, похвалило его за неравнодушие. В местном управлении МЧС также пообещали поощрить юношу за такой геройский поступок.


В схватке с бульдогом Артем получил травмы руки, но, как отметил он, чувствует себя хорошо. «Я получил не очень сильные повреждения в отличие от мальчика. Нахожусь дома, продолжаю заниматься повседневными делами», — сказал он. Юноша признался, что хочет поступить в Дальневосточную пожарно-спасательную академию МЧС России, чтобы впоследствии «связать жизнь со спасением людей».


Инцидент произошел 20 ноября около школы в Петропавловске. Возвращавшийся с занятий ученик профильного 11-го класса МЧС России Артем Ш. услышал крики мальчика о помощи и попытался отогнать собаку. После этого он схватил бульдога за ошейник и зафиксировал животное между ног. Школьник удерживал агрессивного пса около 20 минут, пока не прибежали его хозяева.


У пострадавшего врачи диагностировали рваные раны руки и ноги. Сейчас он находится в больнице. Жизни мальчика ничего не угрожает. Он через СМИ уже поблагодарил за свое спасение Артема, также получившего травму руки в борьбе с псом.

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Под Нижним Тагилом питбуль растерзал школьника, хозяйка собаки оставила мальчика истекать кровью

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Dailystorm - Под Нижним Тагилом питбуль растерзал школьника, хозяйка собаки оставила мальчика истекать кровью
#собака #мчс #камчатка #дети #спасение #школьники
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